Foto de professor com Trump e Melania incendeia redes sociais

19/06/2017 03:32 - Modificado em 19/06/2017 03:33

Nikos Giannopoulos, um professor homossexual do estado norte-americano de Rhode Island, ganhou o prémio de professor do ano daquele Estado e foi receber o título na Casa Branca, na quarta-feira.

Nikos aproveitou a visita para tirar uma fotografia ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, na sala oval. O professor acabou por publicar a imagem no Facebook descrevendo aquele dia.

Depois de passar por um longo processo de segurança, fomos recebidos na sala Roosevelt pela Secretária da Educação, Betsy DeVos. Pouco tempo depois fomos para a sala oval. O homem sentado na secretária [Donald Trump] fez alguns comentários sobre CEOs e quais os Estados que mais gostava […] não se levantou da cadeira para apresentar o professor do ano do país nem o deixou falar”, escreveu o professor no Facebook

JN