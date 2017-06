Mulher processa casino nos EUA por oferecer jantar em vez de prémio de 43 milhões

19/06/2017 03:29 - Modificado em 19/06/2017 03:29

Katrina Bookman processou esta quarta-feira o Resorts Worls Casino, em Nova Iorque, por lhe ter oferecido um jantar como prémio quando supostamente teria direito ao jackpot de 38 milhões de euros numa “slot machine”.

A mulher tirou uma fotografia com o resultado do prémio na máquina do casino e tem usado a mesma para provar a sua veracidade.

O episódio aconteceu a 23 de agosto do ano passado nos Estados Unidos da América, mas só agora é que Katrina Bookman processou o casino.

“A máquina sofreu uma avaria, como é óbvio”, alegou o porta-voz do casino Resorts World.

A mulher recusou a oferta do empregado do casino, bem como a justificação para o incidente.

O advogado de Katrina Bookman garante que a cliente tem direito à totalidade do valor revelado pela máquina e disse ainda que o casino não respondeu aos e-mails enviados a pedir uma justificação para o sucedido.

A Comissão de Jogos de Nova Iorque diz que a máquina exibia uma declaração que dizia que em caso de avaria, o casino não se responsabilizava pelo pagamento do prémio.

Katrina Brookman processou esta semana e acusou o Resorts World Casino de negligência, bem como as empresas que fiscalizavam e que produziram a máquina em que jogou