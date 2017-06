Ulisses e Janira acordam encontros trimestrais

19/06/2017 03:14 - Modificado em 19/06/2017 03:14

Ulisses Correia e Silva, na qualidade de Primeiro-ministro e Janira Hopffer Almada, líder do maior partido da oposição, vão passar a reunir-se regularmente para concertar posições.

O Chefe do Governo e a líder da oposição vão passar a realizar encontros trimestrais para concertarem posições em matérias consideradas estruturantes para o país e que precisem da maioria de dois terços para passarem no Parlamento.

A decisão saiu de uma reunião realizada sábado, na cidade da Praia, entre o líder do MpD e Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e a Presidente do PAICV.

À saída do encontro, Janira Hopffer Almada adiantou ter proposto ao Chefe do Governo a realização de encontros trimestrais para “trabalhar em diálogo e promover consensos em matérias estruturantes e de regime”.

Entre os temas considerados estruturantes estão a revisão do código eleitoral, o reforço da fiscalização do financiamento dos partidos e a regionalização em que Janira Hoppfer Almada defende a necessidade de encontrar posições comuns, uma vez que se trata de matérias legislativas que precisam de uma maioria de dois terços para serem aprovadas na Assembleia Nacional.

O Primeiro-ministro, na sua página do Facebook, referiu-se ao acordo que chegou com Janira Hopffer Almada, afirmando: “Enquanto Chefe do Governo ficaram acordados com a Presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, recebida em audiência, encontros trimestrais, por forma a concertar matérias que têm de ser aprovadas por maioria de dois terços dos deputados no Parlamento, nomeadamente a revisão constitucional, a regionalização, o código eleitoral, entre outras matérias estruturantes a nível do Estado”.