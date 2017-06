Miss Beleza Infantil Praia: Promotora assegura que o projecto não expõe nem compromete as crianças

19/06/2017 03:11 - Modificado em 19/06/2017 03:11

A promotora do projecto Miss Beleza Infantil Praia, contrariamente às reacções e comentários veiculados, garante que a iniciativa não tem nada que poderá expor ou comprometer as crianças. Maria Isabel diz ter criado o projecto com a melhor das intenções e reage com estranheza àquilo que foi dito na comunicação social e nas redes sociais.

O concurso Miss Beleza Infantil despoletou uma polémica à volta do evento que mereceu destaque tanto nas redes sociais como nos órgãos da comunicação social.

A promotora do evento, Maria Isabel, assegura que o projecto foi feito com muito cuidado tendo sido apresentado ao ICCA não tendo, todavia, obtido resposta. A promotora explica que os trajes tradicionais, desportivos e o mundo das princesas não expõem as crianças.

A mesma explica que tudo foi conseguido graças a parcerias que deram apoios de cerca de duzentos contos. A promotora afirma que quem fez os comentários não conhece os detalhes do projecto e muito menos o ICCA, apesar de ter entregue uma carta explicando a iniciativa.

Descontente com as reacções, Maria Isabel espera que os esforços não venham a ficar em mãos alheias devido aos comentários maldosos contra um projecto feito com a melhor das intenções.

Recorda-se que o Ministério da Família e Inclusão Social, através do Instituto Cabo-verdiano da Criança e Adolescente, ICCA, posicionando-se contra a realização desse evento, exigiu um pedido de desculpas por parte dos organizadores ao relacionarem o nome da instituição com a organização do evento.