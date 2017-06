Crime passional : jovem mata mulher grávida e suicida-se

19/06/2017 03:06 - Modificado em 19/06/2017 03:06

Dicha Évora, 35 anos, matou a companheira Cilene Patrícia,30 anos, asfixiada e depois enforcou-se numa árvores na zona do Club de Golfe de São Vicente , na Ribeira de Julião

Cilene Patrícia foi encontrada morta dentro de um carro perto do local onde Dicha se enforcou numa árvore . A causa da morte da jovem foi asfixia, embora o pescoço dela tenha sido foi partido , tudo indica que foi devido a força usada para a asfixiar . Mas a analise ao corpo revelou que Cilene estava grávida de três meses “. O corpo do homem foi encontrado pendurado numa árvore sem vida. A causa da morte é o estrangulamento provocado por uma corda. Os elementos recolhidos no local do crime indicam que houve premeditação .Ou seja que o companheiro planificou e executou o assassinato e depois o suicídio e não foi o resultado de uma briga e de um descontrolo momentâneo . Com base nesses indícios e em depoimentos recolhidos a PJ tem com certo que estamos perante um crime passional cujos contornos ainda estão por esclarecer . Com base em declarações a investigação aceita que havia desentendimentos entre o casal e que estavam num processo de separação . E segundo um dos relatos “ há algum tempo o homem terá levado a mulher para o mesmo local e que a agrediu , mas que ela consegui escapar e chegou em casa seminua “

O casal morava na zona de Chã de Cemitério tinha dois filhos menores