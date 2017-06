São Vicente : Casa do Procurador da República assaltada

19/06/2017 03:04 - Modificado em 19/06/2017 03:04

A casa do Procurador da República, Baltazar, situada a cem metros do Comando da Polícia Nacional de São Vicente, na zona militar, Marderalzinho, foi assaltada no sábado. Este online sabe que o assaltante entrou pela porta principal utilizando a chave da porta que foi perdida por um familiar do Procurador. Mas, aparentemente, o assaltante não levou nada, o que só pode ser confirmado pelo magistrado que está fora da ilha, tendo-se limitado a entrar no quarto e no escritório deixando tudo revolvido. Depois saiu deixando uma janela aberta e a chave que utilizou junto da porta por onde entrou. As autoridades acreditam que o assaltante terá premeditado o assalto, pois controlou a saída de familiares do magistrado que, segundo quanto apurámos, passaram o dia de sábado fora de casa tendo voltado só à noite.

Esta é a segunda vez que a casa do Procurador da República Baltazar é assaltada. Parece que o facto da moradia ficar a menos de cem metros da esquadra da PN e a 50 m do Tribunal da Relação e da TCV que têm guardas não desencoraja os larápios.