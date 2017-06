Bis de Latche dá quinta meia-final consecutiva para o Mindelense

19/06/2017 02:57 - Modificado em 19/06/2017 02:57

O CS Mindelense conseguiu a quinta presença consecutiva nas meias-finais da competição, após vencer, no Sal, a equipa do Académico do Aeroporto, no estádio Marcelo Leitão por 0-2, com dois golos do Salense Latche.

Num jogo em que somente a vitória interessava ao Mindelense para consolidar a primeira posição e a passagem para as meias-finais, os tetracampeões regionais não deram hipóteses aos da casa e, logo aos 16 minutos de jogo, o homem da casa Latche, ex-Académico, abriu o activo. Na segunda parte, ao cair do pano, já nos descontos, o mesmo jogador, o camisola 31 dos Leões da rua de Praia, voltou a marcar e, assim, carimbar o passaporte para as meias-finais da prova.

O Mindelense em três épocas consecutivas vai buscar o apuramento para as meias-finais no Sal, sendo que procura o quinto título de campeão nacional. Nas meias-finais da prova, o Mindelense vai medir forças com a Ultramarina de São Nicolau, primeira classificada do grupo A, num jogo em que irá marcar o reencontro de Adir com a sua anterior equipa.

No outro jogo do grupo B a Académica do Porto Novo venceu a equipa do Paulense DC por 3-0 e, assim, junta-se ao lote de equipas apuradas para as meias-finais da prova.

Resultados e classificação sexta jornada:

Académico do Sal 0-2 CS Mindelense

Académica Porto Novo 3-0 Paulense DC

Classificação:

1- CS Mindelense 13 pontos; 2- Académica PN 11 pontos; 3- Académico Sal 5 pontos; 4- Paulense DC 3 pontos