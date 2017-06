Campeonato Nacional: Toy e Yuran marcam no adeus do Derby à competição

19/06/2017 02:52 - Modificado em 19/06/2017 02:52

O F.C. Derby viajou até à Ilha da Boavista ainda com esperanças de uma possível presença nas meias-finais da prova, mas nem a vitória por 0-2 sobre a formação da casa, o Sal-Rei, chegou para tal pois, quem acabou por ter o bilhete de equipa melhor segunda classificada foi a “Micá” do Porto Novo.

Com missão quase impossível devido ao número de equipas que detinham melhores possibilidades de seguirem em frente na competição por via do segundo lugar, o Derby não poderia facilitar na Boavista, mas a vitória revelou ser insuficiente para garantir o apuramento. As esperanças, essas ainda estavam vivas mas caíram por terra assim que soou o apito final nos outros estádios do país.

Os golos da vitória no adeus do Derby à prova só chegaram na segunda parte, primeiro por intermédio de Toy à passagem dos 55 minutos de jogo e cinco minutos mais tarde, o lateral direito, Yuran, fechou as contas no marcador. O Derby, mais uma vez, fica pelo caminho na competição.

Em 2015, o Derby chegou à final e perdeu para o Mindelense. Em 2016, ficou nas meias-finais pelas mãos da Académica do Porto Novo e, nesta época, não vai além da fase de grupos, uma eliminação que ocorre muito por culpa própria, visto que o Derby foi de longe uma das equipas que melhor futebol praticou neste Campeonato Nacional, pecando somente na finalização. Um adeus prematuro que deixa a equipa azul e branca do Mindelo com o sentimento de que era possível fazer muito melhor nesta competição.

No outro jogo do Grupo A, o Sporting da Praia que já tinha garantido o passaporte para as meias-finais da prova na jornada transacta, foi até à ilha da Brava empatar a zeros no estádio Arsénio Ramos com o Sporting local.

Resultados e classificação da sexta jornada:

Sal-Rei 0-2 Derby

Sporting da Brava 0-0 Sporting da Praia

Classificação:

1- Sporting da Praia 14 pontos; 2- Derby 10 pontos; 3- Sporting da Brava 10 pontos; 4- Sal-Rei 0