São Vicente : homem mata mulher grávida de três meses e suicida-se

18/06/2017 18:40 - Modificado em 18/06/2017 18:40

Um homem conhecido por “Dixa” , que morava em Chã Cemitério , matou a companheira e depois suicidou-se . Os corpos foram encontrados por volta das 11 horas de hoje, 18, nas proximidades da floresta do Campo de Golfe, em Ribeira de Julião. A mulher conhecida por Sidenie foi encontrada morta dentro de um carro. A causa da morte foi asfixia.” A força usada para a asfixiar foi tanta que o pescoço foi partido “. O corpo do homem foi encontrado pendurado numa árvore sem vida. A causa da morte é o estrangulamento provocado por uma corda. Os exames preliminares indicam que a mulher estava grávida de três meses. Ambos os corpos estão na Casa Mortuária á espera da realização da autópsia. Pelos dados disponíveis a PJ considera que “estamos perante um crime passional: um homicídio seguido de suicídio “Relatos de familiares no local, deixam entender um desentendimento entre o casal. E segundo um dos relatos “ há algum tempo o homem terá levado a mulher para o mesmo local e que a agrediu , mas que ela consegui escapar e chegou em casa seminua “