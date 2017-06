Isaías Santos realiza documentário sobre a história do futebol de São Vicente

16/06/2017 15:45 - Modificado em 16/06/2017 15:50

“Treinador – história e evolução do futebol em São Vicente” é nome do documentário de Isaías Santos, que tem ante estreia marcada hoje, 16 junho, sexta-feira, no Centro Cultural do Mindelo.

Baseado na história do futebol de São Vicente, sob a visão de Eduíno Lima o documentário é, segundo Isaías Santos fruto de uma ideia elaborada, aquando da sua licenciatura em Ciências da Comunicação – Multimédia na Universidade Lusófona de Cabo Verde.

Sobre o tema abordado, Isaías Santos, santos que também é professor na Escola Técnica do Mindelo, explica que este surge derivado da paixão que tem pelo futebol, tanto a nível nacional como internacional. A elaboração deste projeto surge com o intuito de “tentar dar a conhecer a nossa sociedade, a mindelense principalmente sobre a evolução do desporto rei em São Vicente, a nossa realidade” conta.

O documentário fala sobre o futebol regional, sob o ponto de vista de Eduíno Lima, uma grande personalidade do desporto cabo-verdiano, ele que foi selecionador nacional de futebol e da seleção de São Vicente.

“Enquanto a história se desenrola, tendo como foco no Eduíno Lima, surgem outras personagens para complem

entar as histórias, como treinadores e jogadores que fizeram parte do percurso desta personalidade dentro dos relvados, bem como o trabalho de formação por ele iniciada em Mindelo”, conta o realizador do documentário, que vê no projeto uma forma de dar o seu contributo ao desporto mindelense.

“Futebol não é só dentro dos relvados, mas também são os registos, as histórias e esses temos muitos, mas não desta forma, para que as futuras gerações e mesmo as atuais tenham conhecimento de como se procedeu a evolução do futebol na ilha do Monte Cara”, atira este jovem que critica ainda a falta de existência de bibliografias sobre o assunto.

Contudo garante que não queria fazer diferente, centrou mais nas pesquisas de campo, porque estas trazem as histórias que existem na memórias destas gentes, mas que muita gente não conhece.

O documentário faz uma abordagem temporal do desporto rei em Mindelo, passando por diversos estágios, com entrevistas a jogadores, futebolistas ativos e não ativos, e outras personalidades ligadas ao futebol de São Vicente.

“A essência deste trabalho é tentar contar a história numa visão, porque são muitas histórias e visões diferentes e acredito que consegui alcançar o meu objetivo”. Espero que agora surjam mais projetos dando importância ao tema, mas te cariz histórico.

Este começa com a introdução do futebol na ilha pelos ingleses, seguindo até aos dias atuais, recorrendo a arquivos e depoimentos, que ficarão para a posteridade, passando pelas conquistas das equipas regionais a nível nacional, bem como das alegrias providas pela nossa seleção nos últimos anos.

Deixa ainda aberta a possibilidade de algum dia retomar o tema, nas no momento está expectante no impacto que este trabalho poderá ter. No entanto acredita que quem ama o futebol, vai gostar de ouvir as histórias, porque além de emotivas, também contém um pouco de humor.

No Doc poderá ouvir a história sobre um jogo de futebol entre Mindelense e alguns marinheiros que perderam com a equipa da casa e posteriormente voltaram para revanche, com reforços da equipa do Arsenal da Inglaterra e acabaram por vencer.