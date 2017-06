Santo Antão: Protecção Civil enfrenta dificuldades de várias ordens

Na sequência do incêndio que deflagrou cerca de vinte e cinco hectares no perímetro florestal do planalto leste, em Santo Antão, o presidente da Câmara de Municipal do Paul António Aleixo em declarações a Inforpress, considerou que os serviços de proteção civil merece maior atenção, pois tem enfrentado dificuldades de varias ordens nomeadamente equipamentos.

Os serviços de proteção Civil do Paul passam por dificuldades de equipamentos. António Aleixo sublinhou que “Os serviços de Protecção Civil em Santo Antão necessitam de mais atenção. Precisamos de mais viaturas preparadas para o combate a incêndios e meios para os bombeiros”.

O edil considera na formação dos moradores umas das medidas importantes para prevenir e combater incêndios. O mesmo acredita na criação de novos meios de acesso e construção de reservatórios para apoiar no combate ao incendio ocorrido durante o dia 14 no Planalto Leste.

“Este planalto precisa de mais equipamentos. Não tendo meios aéreos, seria bom apostar também na construção de acessos e pequenos reservatórios para facilitar as operações de combate aos incêndios”, disse o edil a Inforpress.