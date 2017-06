Toy Adão: “peço a todos os mindelenses que continuem a acreditar no nosso trabalho”

16/06/2017 01:23 - Modificado em 16/06/2017 01:23

Os tetracampeões nacionais procuram, este domingo, na Ilha do Sal, a quinta presença consecutiva nas meias-finais da competição. Apesar da equipa não estar a atravessar um bom momento, o capitão da equipa, Toy Adão, acredita na passagem e que os Leões da rua de Praia vão à ilha do Sal para vencerem o jogo.

O Mindelense não atravessa um bom momento neste nacional tendo, nas duas últimas jornadas, empatado em casa frente ao Paulense DC e perdido recentemente no Porto Novo frente à Académica local, resultados que ditaram a aproximação da equipa do Porto Novo, que tem menos dois pontos do que o Mindelense que tem 10.

Para não depender da “Micá” do Porto Novo, o Mindelense sabe que uma vitória bastará para carimbar a passagem de fase. Com possibilidades de arrumar desde cedo esta questão, o Mindelense fracassou nas duas últimas jornadas e, como diz Toy Adão, “a equipa começou bem a praticar um bom futebol, com três vitórias, nós tivemos a oportunidade de nos qualificarmos mas o futebol é mesmo assim”.

Com dois jogos sem vencer, um empate e uma derrota, Toy Adão não acredita que isso vá pesar no jogo decisivo na ilha do Sal e, como diz, a sua equipa está na frente do grupo e depende só dela mesma para poder passar para a próxima fase da competição, aludindo que ao longo destas quatro épocas, a equipa foi buscar a qualificação na derradeira jornada e as duas últimas foram precisamente na ilha do Sal.

O capitão da equipa quer liderar as suas tropas no estádio Marcelo Leitão para a vitória que dará o apuramento directo às meias-finais e, a acontecer, será a quinta vez consecutiva, por isso, aponta o único caminho da equipa para este jogo que é “ir vencer no Sal, e nada mais para podermos atingir as meias-finais”.

Quando não se ganha, a confiança pode desaparecer e, para o Mindelense, neste momento, pode ser algo bem patente no seio do plantel, facto este que o defesa central encarnado discorda afirmando que numa equipa que é tetracampeã nacional, a motivação tem sempre de estar a “200%” e, por isso, todos da equipa estão motivados e focados no objectivo traçado. “Está-nos a faltar aquela pontinha de sorte nos últimos jogos”, sublinha.

Com o cenário de uma possível eliminação de forma prematura da competição fora de questão, Toy Adão deixa uma mensagem de optimismo para o seio dos adeptos dos Leões do Mindelo, e que continuem acreditando na equipa. “Peço a todos os mindelenses que continuem a acreditar no nosso trabalho, vamos continuar a lutar para representar a maior instituição desportiva de Cabo Verde e continuar a ganhar títulos”, conclui o 14º da equipa.