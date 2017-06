Cidade do Mindelo será anfitriã do Smart Islands World Congress 2018

São Vicente acolhe, em 2018, a edição do congresso internacional, Smart Islands World Congress. Evento que reúne representantes de governos de ilhas de todo o mundo para debater os desafios da insularidade.

De acordo com nota de imprensa enviada aos jornalistas, o congresso que ainda não tem data marcada, deverá acontecer entre os meses de Fevereiro e Março, naquela que será a segunda edição do evento. E Cabo Verde será o país insular anfitrião deste congresso internacional que reunirá representantes de diversos governos das ilhas de todo o mundo com o propósito de, em conjunto, encontrarem soluções para os desafios que se colocam aos países marcados pela insularidade.

A mesma fonte dá-nos conta ainda que a ideia do “nosso país acolher a segunda edição do Smart Islands World Congress partiu da organização internacional do certame, a Fira de Barcelona International que, no decorrer da I edição realizada recentemente em Calviá, Maiorca (Espanha), convidou o Governo de Cabo Verde a acolher tão importante evento”.

Para iniciar o processo de organização da segunda edição do congresso mundial Smart Islands, estarão em São Vicente, na próxima quinta-feira, 15 de Junho, o Embaixador Juan António March e o CEO da Fira de Barcelona, Ricard Zapatero, que serão recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal da ilha de São Vicente, Dr. José Augusto Neves.

O SmartIslands World Congress de Calviá juntou durante dois dias, peritos internacionais e representantes de 70 governos das ilhas de todo o mundo, 86 jornalistas e mais de 1.300 participantes.

Cabo Verde acolhe ainda o Fórum Mundial do Desenvolvimento Económico Local que irá ter lugar na cidade da Praia entre os dias 17 e 20 de Outubro próximo e, juntamente com o Smart Islands World Congress 2018, é “mais um evento que irá projectar o nome de Cabo Verde além-fronteiras, com elevados benefícios a todos os níveis para o país”.