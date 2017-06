Augusto Neves recebe embaixador da Espanha

15/06/2017 00:52 - Modificado em 15/06/2017 00:52

O embaixador de Espanha em Cabo Verde, Juan António March, e o CEO da Fira de Barcelona, Ricard Zapatero, vão ser , hoje , 15, recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, José Augusto Neves, às 09:00, nos Paços do Concelho, no âmbito do processo de organização da segunda edição do Smart Islands World Congress 2018, a ter lugar na cidade do Mindelo;