Reinserção Social :CMSV oferece-se para acolher condenados em cumprimento efectivo de pena de prisão

15/06/2017 00:50 - Modificado em 15/06/2017 00:50

A Câmara Municipal de São está disponível para acolher condenados em cumprimento efectivo de pena de prisão e a quem o juiz conceder autorização para trabalhar. A autarquia, prontificou-se a receber autores de pequenos crimes, designadamente roubos e furtos e condução sob o efeito do álcool e ou sem carta, para prestar trabalho comunitário nos serviços de saneamento, no Centro de Acolhimento de Doentes Mentais e no programa camarário “Nô pintá nôs casa” . Esta intenção foi revelada pela vereadora Lidia Lima durante o 2º fórum “Penas e medidas alternativas à prisão: trabalho em favor da comunidade” realizado , na cidade do Mindelo , pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social com quem a CMSV tem um protocolo assinado .

A directora-geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social (SPRS), Júlia Reis, explicou que a medida deverá abranger autores de pequenos delitos e condenados à pena até três anos de prisão, Os SPRS contam com a parceria da Câmara de São Vicente, de escolas e do hospital.

Fonte :Inforpress/fim