Homicídio Fazenda: Autoridade suspeita de homicídio por atropelamento

15/06/2017 00:45 - Modificado em 15/06/2017 16:50

A morte do jovem Jailson Lamine Barros de Pina continua a ser uma incógnita que será desvendada pelas autoridades policiais que se encontram a trabalhar na investigação. O Ministro da Defesa, Paulo Rocha que falava à RCV, disse haver fortes indícios de se tratar de um atropelamento.

Não se sabe ainda como nem quem terá morto o lavador com o carro na passada segunda-feira, dia 12, na zona de Fazenda cidade da Praia. O corpo de Jailson de Pina foi encontrado sem vida dentro da varanda da sua residência.

O bombeiro Zeferino afirma que tudo aconteceu com muita violência dado o estado em que ficou a cabeça da vítima, “praticamente destruída. Tivemos de recolher restos na estrada”.

O alerta foi dado por volta das quatro horas da madrugada de segunda-feira, mas o levantamento só veio a ser feito depois das sete horas da manhã na presença da Polícia.

No local, a Policia terá encontrado três tacos de basebol o que apontava para um suposto homicídio, contudo, esta tese está a ser eliminada de acordo com as investigações que estão a ser realizadas. O Ministro da Defesa, Paulo Rocha que falava à RCV disse haver fortes indícios de se tratar de um atropelamento.