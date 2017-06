Campeonato Sub-15: Batuque FC e Cantarera vencem e continuam na liderança repartida da prova

15/06/2017 00:37 - Modificado em 15/06/2017 00:37

As equipas juvenis do Batuque FC e do Cantarera continuam de mãos dadas na liderança da competição, isto após as duas formações vencerem, nesta jornada, os respectivos adversários: o Batuque FC goleou o Derby por 0-5, enquanto que o Cantarera venceu pela margem mínima a equipa da Real Sociedade por 1-2.

Com o campeonato a caminhar para o seu término faltando apenas duas jornadas, quatro equipas ainda têm possibilidades matemáticas de se sagrarem campeões regionais. São elas: o Batuque FC, o Cantarera, o Geneva e o Estoril. A jornada onze não fugiu à regra e todas estas equipas venceram e estão na luta.

A luta está acesa ao cimo da tabela e, nesta jornada, a equipa do Batuque e do Geneva aplicaram chapa cinco aos seus adversários, tendo o Geneva goleado a formação do Asas do Norte, esta última que até à sétima jornada estava envolta também ela na luta pelo título, mas que após perder pontos importantes na secretaria, disse adeus de forma prematura.

O Estoril não teve também muitas dificuldades no seu jogo e venceu a Académica por 3-0 e está bem dentro da luta pelo título. Quem mais dificuldades teve no seu jogo foi o Cantarera que venceu pela margem mínima a Real Sociedade por 2-1.

A próxima jornada vai ter jogo grande entre o Cantarera e o Geneva, jogo importante para as contas finais na luta pelo título, sendo certo que não poderá haver facilitismos neste jogo e, que em caso de insucesso para alguma das partes neste jogo, as contas podem ficar complicadas ou mesmo sem possibilidades de vencerem o campeonato.

Resultados 11ª Jornada:

Geneva 5-0 Asas do Norte

Desportivo F.F 4-4 Vasquianos

Real Sociedade 1-2 Cantarera

Estoril 3-0 Académica

Zona Libertada 2-1 Juventude

Derby 0-5 Batuque FC

Classificação:

1- Batuque FC 26 pontos; 2- Cantarera 26 pontos; 3- Geneva 25 pontos; 4- Estoril 23 pontos; 5- Zona Libertada 22 pontos; 6- Real Sociedade 18 pontos; 7- Juventude 17 pontos; 8- Académica 9 pontos; 9- F.C Derby 8 pontos; 10- Vasquianos 5 pontos; 11- Asas do Norte 4 pontos; 12- Desportivo F.F 4 pontos; 13- Atlântico 3 pontos

Jogos, locais e horários da 12ª Jornada:

Sábado campo Bitim:

14:30- Batuque x Real Sociedade

16:00- Vasquianos x Estoril

Domingo:

09:00- Juventude x F.C Derby (Bela Vista);

09:00- Cantarera x Geneva (Bitim);

14:30- Asas do Norte x Desportivo F.F (Bela Vista);

16:00- Académica x Atlântico (Bela Vista);