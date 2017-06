Sub-17 Play-Off: Quatro equipas, seis jogos e um título

15/06/2017 00:33 - Modificado em 15/06/2017 00:33

Finda a fase regular do campeonato de Sub-17, o Batuque FC, o Geneva, o Geração Benfica e a Real Sociedade vão começar, no próximo sábado, a disputa de uma nova fase do campeonato, seis jogos que vão dar a conhecer o sucessor do Cantarera, actual campeão regional em título, e a equipa que representará a Ilha no Campeonato Nacional de Juniores.

O sorteio realizado na terça-feira na sede da Associação Regional de Futebol de São Vicente, deu a conhecer a estas quatro equipas o caminho a seguir para alcançarem o objectivo final que passa, certamente, pela conquista do título. As equipas do Batuque FC e do Geneva partem para o Play-Off como sendo os sérios candidatos ao título, fruto de todos os argumentos que apresentaram ao longo da fase regular do campeonato.

Com a primeira fase ultrapassada somente na derradeira jornada, o Geração Benfica e a Real Sociedade têm agora uma missão espinhosa pela frente que é a de bater o pé a estas duas grandes formações. Com as contas fechadas e com um novo ciclo no horizonte a despontar, estas equipas partem do zero e todas com as mesmas possibilidades do título mas, a nível dos números defensivos e ofensivos, o Batuque e o Geneva distanciam-se com números interessantes.

Concluída a fase regular do campeonato apresentamos os números destas quatro equipas ao longo da prova: 1- Batuque FC 30 pontos (10 vitórias, 49 golos marcados e 5 sofridos); 2- Geneva 25 pontos (8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 47 golos marcados e 12 sofridos); 3- Real Sociedade 17 pontos (5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 21 golos marcados e 10 sofridos); 4- Geração Benfica 17 pontos (6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 13 golos marcados e 15 sofridos).

Jogos e horários da primeira jornada do Play-Off:

Sábado, centro estágio FCF no Mindelo: 14:00 Geneva x Geração Benfica e 16:00 Batuque FC x Real Sociedade