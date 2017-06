Incêndio em Pico da Cruz: Suspeita de fogo posto

14/06/2017 17:05 - Modificado em 14/06/2017 17:09

O perímetro florestal do planalto leste, em Santo Antão, ainda está a arder. Os serviços de bombeiros foram acionados por volta das cinco e meia, desta quarta-feira, e desde então todos os esforços tem sido envidados para combater o incêndio. O desafio para combater o fogo tem sido as zonas de difícil acesso. Vinte e cinco hectares é a dimensão do incêndio, como avança a RCV, que acrecenta que apesar da atenção as zonas habitacionais não estão em perigo.

O corpo de bombeiros do Paul acionaram reforços dos outros conselhos, e São Vicente. Sendo que o apoio dos outros conselhos vieram em formas de meios de combate ao incêndio como autotanques e pessoal. O pedido de ajuda ao corpo ao bombeiros de São Vicente teve eco, e já está em Santo Antão a ajuda requisitada. O pedido alargado ao pessoal de Sao Vicente a área é extensa e os meios de combate ao incêndio na ilha são escassos.

A preocupação é de extinguir o fogo, mas também o facto de ser o segundo fogo num curto espaço de tempo. Em declarações a Inforpress o Delegado do Ministério da Agricultura na ilha, Orlando Jesus Delgado, classifica a situação de alarmante e por este motivo alertou o governo sobre a gravidade do acontecido. Está na base desta preocupação a suspeita de ter sido fogo posto.