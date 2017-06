POST : provedor da justiça ou Cruzado ?

14/06/2017 02:17 - Modificado em 14/06/2017 02:17

O provedor da justiça , António Espirito Santo, é o mais novo cruzado na guerra santa contra o investimento estrangeiro privado em Cabo Verde . O provedor de Justiça cabo-verdiano diz que está “bastante preocupado” e “apreensivo” com a atribuição à Binter CV das ligações aéreas entre as ilhas, antevendo dificuldades em travar o “completo domínio” dos privados nos transportes em Cabo Verde. Ora ai está o cruzado bramindo a espada e atiçando a fogueira para lançar os infiéis privados que se atrevem a investir o seu dinheiro no nosso pais. Mas senhor Provedor essa sua caçada se estende também aos privados que sempre garantiram os transportes marítimos entre São Vicente e Santo Antão ? A TRANSCOR que assegura com excelência o transporte público de passageiros em São Vicente ? Aos que asseguram o abastecimento de ovos , frangos , milhos , arroz açúcar, ferro , mosaicos ? Neste sectores temos o “completo domínio” dos privados. Não está contra ? Quer voltar a EMPA ? Quer fazer como o outro e mandar para o mar os acionistas privados da CAIXA , BCA , CVTELECOM porque tem o domínio completo? Na qualidade de provedor , mesmo de um provedor que diz o que diz e depois diz que “Tenho poucas informações, mas não escondo que estou bastante preocupado e com alguma apreensão relativamente ao conjunto dos transportes em Cabo Verde. Temo que possamos caminhar para um completo domínio, seja nos transportes aéreos internos, seja nos marítimos, por privados estrangeiros, com dificuldades de o Governo ter os instrumentos de política necessários que permitam fazer face ao caráter arquipelágico do país “ não seria melhor estar na posse de mais informações para depois falar ? E esperando que tenha informações gostaria de lhe perguntar “ O que podem os cidadãos fazer para garantir que as entidades reguladoras para o sector dos transportes possam ter mecanismos para fazerem os operadores cumprirem com o que está estabelecido na lei ? Não estaremos mais seguros com uma regulação eficaz ?

Eduino Santos