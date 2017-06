“Clin Fora”, uma iniciativa que visa resgatar a essência dos jogos tradicionais

14/06/2017 02:14 - Modificado em 14/06/2017 02:14

Será lançado, esta 5ª feira, o projecto “Clin Fora”, uma iniciativa que visa ensinar aos alunos das escolas do Ensino Básico de São Vicente a jogar os jogos tradicionais como “matas”, “corrê orc”, “ringue”, “malha” e “corrida-pau”.

No mundo actual, tão corrido e superficial, a procura de brincadeiras passa a ser na televisão, no videojogo, no computador, em jogos e brinquedos industrializados que são uma forma de premiar ou distrair os filhos e, nisso, os jogos tradicionais acabam por ficar de fora.

Entende-se que as brincadeiras tradicionais podem suscitar características e aspectos relevantes no desenvolvimento infantil, um dos principais objectivos deste projecto.

Os jogos de computadores e brinquedos electrónicos passaram a ser mais constantes na vida das crianças o que torna o brincar mais individualizado e é neste contexto que surge o “Clin Fora”, na tentativa de contrariar este fenómeno.

A Escola Padre Cristiano em Chã de Alecrim será o palco do lançamento deste projecto, por parte da Moave – Moagem de Cabo Verde.

Os jogos tradicionais têm vindo a ser postos de lado no nosso país, tendo em conta a enorme influência exercida sobre as crianças pela Internet e pelos jogos electrónicos.

De acordo com a rede social da empresa, esta iniciativa surge no intuito de resgatar “as autênticas escolas desportivas que eram esses jogos, que trabalhavam em simultâneo o corpo e a mente sem que os jovens se apercebessem”.

A proposta foi feita por um jornalista mindelense e logo abraçada pela Moave, numa primeira vertente de ensinar aos alunos das escolas do Ensino Básico de São Vicente a jogarem “PION” um dos brinquedos mais populares e difundidos.

Uma iniciativa que vai abranger outros jogos e, nesta quinta-feira, será dado o pontapé de saída em duas zonas, Chã de Alecrim e Ribeira de Craquinha. O projecto “Clin Fora”, passa a ideia de ensinar aos jovens a jogar ‘Pion’, ‘pássa linha’, ‘pxá linha’, trá clin’, ‘rafincada’, ‘tess-tess’, etc.

“Depois, paulatinamente, iremos estender o jogo a outras zonas, pretendendo, daqui a algum tempo, organizar um campeonato”, assegura a mesma fonte.

Para muitas crianças, a escola é o único espaço para brincar, o que torna a educação física escolar um pouco diferente do que se vivia em épocas anteriores. Nos dias de hoje, o brincar está muito mais presente dentro das aulas, mas é um brincar com objectivos. É no brincar que as crianças constroem os seus conhecimentos, é através das brincadeiras que elas entendem a vida e muitas coisas que a vida lhes pode ensinar, como o respeito, a compreensão de regras, viver em grupo, dividir o espaço e os objectos, entre outras experiências.