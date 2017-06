Campeonato Sub-17: Real Sociedade e Geração Benfica juntam-se ao Batuque e Geneva nos Play-Off

14/06/2017 02:07 - Modificado em 14/06/2017 02:07

A última jornada da fase regular do campeonato regional ficou concluída este fim-de-semana e, o quadro de equipas que vão disputar o título de campeão regional no Play-Off ficou completa com as equipas da Real Sociedade e Geração Benfica a fecharem o pódio.

A derradeira e última jornada havia muita coisa por resolver na questão das equipas que iriam marcar presença no Play-Off de apuramento do campeão regional, pois três equipas ainda procuravam o tal passaporte para a última fase da competição. Os campeões em título o Cantarera ao empatarem com a equipa da Real Sociedade 1-1, disseram adeus ao sonho de defender o título, por sua vez a Real Sociedade com este empate carimbou a passagem a próxima fase da competição.

A equipa do Geração Benfica conseguiu o passaporte mas não foi preciso a vitória, pois com o empate registado no jogo entre Real Sociedade e Cantarera, soube que nada impedia tal presença nos Play-Off, e no jogo frente ao Geneva saíram derrotados por 3-1.

O Geneva e Batuque estes caminharam ao seu belo prazer durante este campeonato e desde cedo conquistaram o direito ao Play-Off. Estas quatro equipas Batuque FC, Geneva, Geração Benfica e a Real Sociedade começam no próximo fim-de-semana a luta pelo título e, que dá direito a presença no campeonato nacional.

Resultados da 11ª jornada:

Estoril 1-1 Ponta D´Pom

Cantarera 1-1 Real Sociedade

Geneva 3-1 Geração Benfica

Juventude 3-1 FC Dérby

Falcoes do Norte 1-3 Batuque FC

Classificação 11ª jornada:

1-Batuque 30 pontos; 2-Geneva 25 pontos; 3-Geração Benfica 17 pontos; 4- Real Sociedade 17 pontos; 5-Cantarera 16 pontos; 6-Estoril 14 pontos; 7- Ponta d´Pom 13 pontos; 8-Zona Libertada 10 pontos; 9-Juventude 9 pontos; 10-Falcoes 6 pontos; 11-FC Dérby 1 ponto.

