Jorge Nogueira ” no caso da gestão danosa que São Filipe foi alvo os seus responsáveis vão ter de pagar”.

14/06/2017 02:00 - Modificado em 14/06/2017 02:00

Jorge Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de São Felipe , Fogo , enquanto deputado do MpD denunciou vários casos de “gestação danosa e corrupção” na câmara que hoje preside . E agora na qualidade de presidente disse que vai responsabilizar criminalmente os seus antecessores, Eugénio Veiga e Luís Pires, pelas “graves” situações de gestão dos bens do município”.

Nogueira considera que “Há situações graves e os responsáveis vão pagar”. E deixa outro aviso : “A minha paciência é dos chineses, vou demonstrar, como demonstrei em outros casos, como aconteceu no anel rodoviária, que tenho razão “. Mas por enquanto o edil não divulga os casos que encontrou e que entende que constituem crime . Diz que logo que tiver o levantamento completo fará a entrega com a respetiva queixa crime ao Ministério Público.

Nogueira defende que “ na democracia as instituições exigem que cada um cumpra com as suas obrigações. Por isso mais dias, menos dias, a justiça funcionará também no caso da gestão danosa a que São Filipe foi alvo durante 24 anos e os seus responsáveis vão ter de pagar”.