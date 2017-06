Produtora recruta actores para filmes porno em Cabo Verde

14/06/2017 01:44 - Modificado em 14/06/2017 12:09

Em princípios de Junho, as ilhas de São Vicente e de Santiago receberam um casting para filmes adultos.

A informação foi veiculada na rede social Facebook pelos promotores do evento. De acordo com a publicação, em São Vicente, a seleccionar homens e mulheres para se tornarem os próximos nomes do mercado adulto, houve muitas tentativas falhadas e na cidade da Praia, foi um pouco melhor.

Para participar nos castings os interessados enviavam uma mensagem privada, ao responsável do post, com os seguintes requisitos: maior de 18 anos ser homem ou mulher. “Desinibição, desenvoltura, disponibilidade, beleza e, sobretudo, cabo-verdianos”.

De acordo com esta responsável “Sandra”, o objectivo dos castings visava encontrar um “conjunto de actores e actrizes que pudessem vir trabalhar connosco neste projecto. Foram muitas as pessoas que nos perguntaram como poderiam realizar a fantasia de fazer um casting porno ou até, quem sabe, iniciarem uma carreira no mundo dos filmes para adultos e foi o que fizemos: demos a oportunidade”, adianta.

De acordo com “Sandra”, muitos actores surgem por essa via, tirando casos específicos daqueles que recebem convites para participar nos filmes, o nosso objectivo é dar oportunidades aos jovens cabo-verdianos que se queiram aventurar neste ramo, clarifica.

Os catings foram feitos de forma profissional, onde são tiradas fotografias e é feito um vídeo, sem acção, isto para “perceber como é que a pessoa se comporta perante a câmara”.

Isto porque, de acordo com esta empresária, “a parte de angariação de actores é a menos profissional na indústria de filmes para adultos”.

Em termos de números de actores/actrizes seleccionados, a autora do post não entrou em detalhes, bem como não deu informações sobre qual produtora representa.