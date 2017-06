DE TOPLESS, GRACYANNE BARBOSA POSTA FOTO OUSADA COM BELO: ‘AS MÁS LÍNGUAS FALAM MAL

13/06/2017 18:41 - Modificado em 13/06/2017 18:41

Ainda no clima do Dias dos Namorados, Gracyanne Barbosa compartilhou um registro pra lá de caliente com Belo. Na imagem, a musa fitness aparece de topless exibindo os músculos e abraçada ao marido. “As más línguas falam mal. As boas dão prazer”, provocou ela na legenda.

Gracyanne já havia feito uma declaração de amor para o seu “Tudão” pelo Dia dos Namorados.

“”É maravilhoso sentir que o nosso amor está presente em todos os momentos. Em cada coisa que fazemos , a qualquer hora e dia. Nosso amor vai além das fronteiras do pensamento e acontece em cada ato que fazemos , em cada gesto. Sou feliz por isso e sei que você também é! A felicidade é isso , momentos, gestos , a certeza da parceria, do companheirismo , do carinho , do afeto e do AMOR! Saber que existimos um para o outro a todo momento é a coisa mais linda que alguém pode sentir. @cantorbelo #teamomaisquetudo #meutudao#meueternonamorado #bomdia #boasemana#maisamor #felizdiadosnamorados ❤❤❤”