Ribeira dos Engenhos regista mais um caso de suicídio

13/06/2017 12:44 - Modificado em 13/06/2017 12:44

A ilha de Santiago volta a registar mais um caso de suicídio. Um homem na casa dos cinquenta anos foi encontrado sem vida na localidade de Ribeira dos Engenhos, interior da ilha. A vítima pôs termo à própria vida. Os familiares não sabem o que poderá ter levado o homem ao suicídio.

Um homem na casa dos cinquenta anos, residente em Ribeira dos Engenhos, colocou termo à vida. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 12 de Junho. “Dadi” como era conhecido, foi encontrado com uma corda atada ao pescoço. Familiares desconhecem os motivos do suicídio.

Os casos de suicídio têm-se tornado mais frequentes na ilha de Santiago. No mês de Março, no Concelho de Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, registou-se mais um morto por suicídio. Trata-se de uma criança de 12 anos que respondia por Ângelo e residia em Cabeça Carreira.

O corpo da criança foi encontrado no quintal de uma residência vizinha. Na passada sexta-feira, 24, sem motivos aparentes, uma jovem estudante de dezoito anos pôs termo à própria vida na mesma localidade.

Ainda em Santa Catarina, numa residência em Achada Lem, uma jovem estudante de dezoito anos de idade terá posto termo à própria vida. Os motivos do suicídio ainda são desconhecidos. Segundo a Polícia, o corpo da jovem estudante terá sido encontrado sem vida por familiares. Incrédulos, os familiares mostram-se surpresos com o sucedido e acreditam que Sandrine não tinha quaisquer problemas que a podiam levar a tomar tal decisão. Contudo, as amigas da malograda alegam problemas familiares e desentendimentos.