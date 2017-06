As mortalhas de São Vicente

13/06/2017 01:26 - Modificado em 13/06/2017 01:26

«Muitos dizem que eu tenho sete vidas, mas o que eu tenho realmente é sete demónios à abarcar-me no fundo do abismo.»

Qual é a sensação disto tudo? Uma vida desterrada de míseros e lamentos. Quando o vulcão da ilha do Fogo entrara em erupção, logo houvera vozes à contorcer por eles. Há meu ver aquilo não passava de uma reprimenda da justiça divina. «Com a gente da ilha do Fogo não se brinca.» Já dizia um pároco. Será aquela gente de Chã das Caldeiras, que ficaram todas desabitadas, mais importante que os oitocentos mil Ruandeses mortas durante a guerra civil?

O suicídio, nos homens esporadicamente vai aumentando dia por dia. Quando isto acontece, faz-me lembrar a capa do meu livro. À noite acordo-me atordoado, com os rostos deles, ao manifestarem arrependimento. Embora seja tarde para corrigir as almas perdidas, consigo consolá-los que existe uma vida melhor que esta.

Desde que, Antony fez o massacre no monte do calvário, houve vozes que afirmassem na imprensa, que aquilo não se tratava um ato de terrorismo. Contudo ocorre-me a ideia se dois homens armados invadissem uma escola pública e atirassem balas mortíferas para as crianças inofensivas, ainda assim aparecia alguém do governo a dizer que o ato bárbaro cometido foi um simples massacre. «Pois o massacre provém do terrorismo»

Há dias uma rapariga me chamou de bêbado. Respondia para ela com um sorriso triste, que tirando o seu rabo reboliço, tudo nela era como um esgoto. Porém a nossa juventude ama com os olhos, com efeito, a rapariga de rabo reboliço é tudo. Enquanto eu, ama com o coração, com efeito uma rapariga simpática, cheia de ternura e bela é tudo para os meus olhos espavoridos de paixões.

O que me importa se Monte Sossego é maior que a ilha de Madeira. Gosto das gentes da ilha de Madeira, por isso mesmo estão sempre insatisfeito com alguma coisa.

Dito isto, será a filha do Presidente, mais importante que uma prostituta? Se a filha do Presidente fosse baleada, a justiça encarregará de encontrar o atirador. Por outro lado, se a prostituta fosse violada, por quem ela clamará a justiça? Com sua bravura e coragem não vai morrer de desgosto. Nesses termos, compete a justiça divina falar com veemência: A 1ª dama chorará a morte da sua filha até morrer de desgosto. «Se a lei dos homens é parcial, mas com Deus a lei é imparcial.» Pensava alto. O que me importa se sou um bêbado, ou um poeta, todavia me importava mais, se fosse um homem rico, que teria uns filhos interesseiros e uma esposa que amasse o meu dinheiro.

Pois eu digo, que há 1001 Antonys, a beira de explodir as suas fúrias, ou descarregar em cima de inocentes as suas desgraças. Sabia exatamente o que se passava na mente de Antony, e sei exatamente o que se passa com as mentes dos Antonys, à espreita de lançar o terror.

«Não darei nenhuma lágrima, por estas interesseiras, exibidas e iludidas, contudo dei mil lágrimas com a morte da princesa Diana.»

Andreas breivik, dizia num vídeo que tinha postado na internet, que era capaz de viver mil anos dentro dum tronco de uma árvore. Em suma ninguém fez nada. Duas semanas depois 77 jovens são baleadas, e encontradas mortas num campo de férias por este mesmo psicopata.

O que me importa se uma rapariga de São Antão é mais vaca que esta rapariga de Mindelo! Pois darei mil lágrimas para as raparigas da Brava. Os homens de São Vicente dirão: – Às de Mindelo são lindas e mais maquiadas. Pois eu direi, às da Brava são mais belas, com os seus cabelos cor de fumaça, cujo suor é natural das rosas.

Em verdade vós dizeis: O suicídio em São Vicente, vai tornar-se como uma braga e, no entanto estou ficando louco como o líder desta ilha.