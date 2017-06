Quinta edição do Festival de Teatro “Sal En Cena” homenageia Hotel Morabeza

Calendarizado para os dias 15 a 18 de Junho em Santa Maria, ilha do Sal, local de onde é originário e que acontece anualmente, este ano o festival irá deslocar-se para a cidade de Espargos.

Promovido pela Associação Cultural e Teatral “Djad´Sal”, o festival conta com a participação de sete grupos nacionais e um grupo oriundo de Portugal. Como tem sido hábito, todos os anos há um convidado internacional.

“Palavras de Jô”, “Até que a fama nos separe”, “Blimundo”, “Nôs Herança”, “Persona”, “Dom Quixote Nha Terra” e “Desparaiso”, são os nomes das peças teatrais que vão estar nesta quinta edição do Festival Nacional de Teatro, “Sal em Cena”, segundo Victor Silva, director do Festival Nacional de Teatro “Sal en Cena” e promotor do evento.

Segundo Silva, o Sal é a única ilha de Cabo Verde que tem um Festival Nacional de Teatro, e adianta que está a fazer os possíveis para que o Sal e Cabo Verde tenham um teatro de qualidade. “Todos os anos trazemos para a ilha o “Sal En Cena”, grupos de quase todas as ilhas de Cabo Verde”, afirma o promotor do evento.

Três das peças são de São Vicente, representadas por três grupos. Estarão presentes ainda grupos de São Nicolau, Boavista, Praia e Sal, que apresenta uma peça estreia, uma comédia, “A nossa maneira”, para além da estreia da peça, “Nós herança” de São Nicolau. Da Boavista, o grupo novo, Estúdio de Boavista.

“Sal En Cena” irá levar também o teatro às escolas, bem como apostar na formação na área teatral a ser ministrada pelos actores Renato Lopes e Adilson Spínola.

Mil cento e vinte contos é o montante orçamentado para o festival que conta com os apoios da Câmara Municipal do Sal, da ASA e a parceria institucional do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas e o Atelier Beto Diogo que terá uma exposição durante o festival.

