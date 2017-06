Governo cria fundo de investimento de cem milhões de euros

13/06/2017 01:06 - Modificado em 13/06/2017 01:06

O Governo anuncia a criação, para breve, de um fundo soberano de garantia de investimentos privados, com um capital inicial de cem milhões de euros. Como adianta o Governo, este fundo vai permitir que as empresas tenham acesso ao mercado externo bancário e de capitais para financiarem investimentos de maior envergadura.

“Primeiro, porque estão associadas a medidas de alívio fiscal adoptadas no OE 2017 com impacte sobre a tesouraria das empresas, segundo, porque vão ser lançados e criados, brevemente, uma Sociedade e um Fundo de Capital de Risco para PME’s com capital inicial de 2 Milhões de euros, o Fundo de Garantia para investimentos de PME’s com capital de 3 milhões de euros, Linhas de crédito para MPME’s e os Programas de Empreendedorismo Jovem”, como adianta Ulisses Correia e Silva.

O Primeiro-Ministro anuncia ainda que este fundo de cem milhões de euros vai permitir fazer face à reduzida cavidade de poupança interna e às limitações dos bancos nacionais, ampliando assim o acesso ao financiamento.

Acompanhando esta decisão, o Governo avança um conjunto de medidas com foco na eficiência do Estado, que espera numa reforma na atitude e modernização legislativa, administrativa e tecnológica da administração pública.

Estas medidas foram anunciadas em Portugal, em Santa Maria da Feira, onde o Primeiro-Ministro participou na abertura do I Fórum Económico Portugal – Cabo Verde. Encontro onde o Primeiro-Ministro evidenciou o conjunto de medidas que o Governo tem em curso para Cabo Verde ultrapassar os constrangimentos da sua dimensão física e populacional.