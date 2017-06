Campeonato Feminino: Mindelense vence Madeirense em jogo de coroação do título

13/06/2017 00:58 - Modificado em 13/06/2017 00:58

O Mindelense renovou o título de campeão regional na semana passada e, na última jornada, venceu a equipa do Madeirense por 4-2.

Num duelo entre o líder isolado do campeonato e o segundo classificado, as comandadas de Gusto levaram a melhor sobre as comandadas de Gastão que, assim, fecham o Campeonato Regional invictas. Para o Mindelense, marcaram Josiane Matias, Linda Évora, Marisia e Joisa e para a formação de Maderalzinho, Cavól fez um bis. Com este resultado e com as contas do título já decididas e com posições definidas na tabela classificativa, as duas equipas proporcionaram um bom jogo aos seus adeptos, principalmente para os do Mindelense que fizeram a festa do título mais uma vez no final no jogo.

A última jornada do campeonato ficou marcada pelo primeiro ponto conquistado pela equipa do Ribeirense que empatou a duas bolas com a formação de Chã de Alecrim. Relembramos que até à última jornada, a equipa de Ribeira de Vinha que se estreou na prova, não tinha conseguido um único ponto ao fim de nove jogos disputados. Já a equipa de Chã de Alecrim mantém a quarta posição da tabela classificativa com oito pontos.

O outro jogo da jornada entre o Benz Táxi e o Real Sociedade não se realizou devido à não comparência desta segunda equipa no terreno de jogo, o que levou a equipa do Benz a vencer os três pontos no “Cover”.

Findo o campeonato regional desta época desportiva em São Vicente, o Mindelense fecha o campeonato com o melhor ataque da competição com 39 golos marcados e apenas dois sofridos. O pior ataque e defesa da competição pertence à equipa do Ribeirense que encaixou 58 golos e apontou apenas quatro golos. Com trinta jogos disputados, o campeonato teve um score magnífico de 125 golos apontados.

Resultados e classificação 10ª jornada:

Ribeirense 2-2 Falcões do Norte

Madeirense 2-4 Mindelense

Benz Táxi – Real Sociedade (vitória Benz Táxi)

Classificação final:

1- Mindelense 30 pontos; 2- Madeirense 22 pontos; 3- Benz Táxi 19 pontos; 4- Falcões 8 pontos; 5- Real Sociedade 7 pontos; 6- Ribeirense 1.