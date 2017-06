António Monteiro: é altura o Estado fazer justiça às vítimas de prisão e tortura na de Junho de 1977

13/06/2017 00:49 - Modificado em 13/06/2017 01:28

Decorridos 40 anos, António Monteiro diz que já é altura de o Estado de Cabo Verde fazer justiça às vítimas de prisão e tortura na sequência dos acontecimentos de Junho de 1977. “Gostaria de lembrar aqui uma pessoa como o sr. João Baptista Monteiro (Djony) que era um simples estivador que foi preso, lembro-me também do Carrasco, do Naxá, pessoas que estão ainda vivas e que vêm ao longo de todos esses anos procurando que se faça justiça para as pessoas que foram presas na altura e muitas delas torturadas”.

Se ainda não se fez justiça às vítimas de S.Vicente, diz Monteiro, não foi por culpa da UCID que já em 2007, em duas intervenções no Parlamento, trouxe à baila esta questão. “Nós, a UCID levamos esta preocupação ao Parlamento e lembro-me que era numa altura em que se estava mais uma vez a tratar do estatuto dos combatentes da liberdade da pátria, em que fiz uma intervenção apelando que se fizesse justiça às pessoas que em Junho de 1977, em São Vicente, e em 31 de Agosto de 1981, em Santo Antão, que até hoje não viram a justiça feita para o lado deles”, aponta Monteiro.

Acrescenta que o então primeiro-ministro não reagiu de forma negativa à sua intervenção e que a UCID comprometeu-se então a preparar um projecto de lei para ser apresentado ao Parlamento para que se repusesse a justiça. “Estamos num país de brandos costumes, por isso a justiça deverá ser feita. Deveremos reconhecer o mal que esses cidadãos sofreram por pensarem diferente, ou por não se reverem na forma como a política era feita em Cabo Verde e por causa disso sofreram na pele as agruras da vida e estranho-me que passos todos estes anos, realmente não se fez essa justiça”, lastima António Monteiro.

O presidente da UCID diz acreditar que com o novo governo do MpD que deveria ter feito justiça na década de 1991/2001, mas que por várias razões não o fez, poderá agora, com a chamada de atenção que a própria sociedade civil faz, através do Expresso das Ilhas, retomar esta matéria para que se possa repor finalmente a verdade e indemnizar as pessoas pelos maus-tratos e pelas torturas de que foram alvo.

“Aqui devo fazer mea-culpa ou uma culpa inteira, porque na altura em trouxemos a questão por duas vezes ao Parlamento fiquei de contactar juristas para nos preparar um projecto de lei, mas infelizmente acabou por não se concretiza. Mas deixo aqui o compromisso de preparar um projecto de lei a apresentar ao Parlamento visando a reposição da verdade em relação às vítimas de 1977 e de 1981”, anuncia.

Fonte ; expressodasilhas