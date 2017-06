Corpo encontrado sem vida na Fazenda: PJ suspeita de homicídio

13/06/2017 00:46 - Modificado em 13/06/2017 00:46

Um corpo de um homem encontrado morto na zona de Fazenda foi identificado por Jailson Lamine Barros de Pina, lavador de carros na Sucupira. Os familiares de “Já” contactados pelo NN dizem não terem informações sobre o que terá acontecido com o malogrado, porque não era delinquente, mas sim uma pessoa “quieta no seu canto”.

Jailson de Pina foi encontrado sem vida dentro da varanda da sua residência na zona de Fazenda. Na casa da avó paterna, os familiares choram a morte do jovem lavador de carros de 38 anos conhecido como uma pessoa calma.

Luís, tio da vítima, avançou ao NN que os familiares foram informados por volta das cinco da manhã mas, até ao momento, não sabem exactamente o que terá acontecido. Contudo, o caso está a ser investigado. Questionado sobre a rotina do malogrado, o tio afirma que Jailson era “tranquilo e quieto no seu canto”.

Segundo um dos elementos do Corpo dos Bombeiros que participou no levantamento do corpo, o alerta foi dado por volta das quatro horas da madrugada de segunda-feira, mas o levantamento só veio a ser feito depois das sete horas da manhã na presença da polícia.

O bombeiro Zeferino afirma que tudo aconteceu com muita violência dado o estado em que ficou a cabeça da vítima, “praticamente destruída. Tivemos de recolher restos na estrada”.

Não se sabe ainda o que se terá passado. No local, a Policia terá encontrado três tacos de basebol com vestígios de sangue, indícios de um suposto homicídio. Os familiares aguardam pelos resultados da autópsia para a realização do funeral. A vítima que deixou um filho foi vista pela última vez na tarde de domingo.