Centenário do Liceu de Cabo Verde, visto sob a perspectiva de colóquio

13/06/2017 00:43 - Modificado em 13/06/2017 00:43

Decorre no Mindelo, desde ontem, segunda-feira, a 3ª Edição do Colóquio Cabo-verdiano de Educação (CEDU), sob o lema “Educação cidadania e desenvolvimento: Questões de actualidade e desafios para o futuro”, com o objectivo de promover a partilha de estudos internacionais sobre ideias, sistemas e práticas educativas de interesse e actualidade.

Segundo a organização, esta edição coloca ênfase na investigação sobre os processos educacionais em diferentes contextos socioculturais que garantam a formação cidadã e contribuam para o desenvolvimento sustentável.

A ideia é também a de perceber e explicar a relação entre os processos educacionais, a cidadania e o desenvolvimento sustentável, a partir de ideias produzidas localmente.

Manuel Brito Semedo, na abertura do colóquio, considera oportuna a realização deste evento no ano do centenário do Liceu de Cabo Verde, fundado em 1917.

De acordo com Brito Semedo, “assinala-se o centenário da extinção do Liceu de São Nicolau e, automaticamente, a criação do liceu de Cabo Verde. A realização deste colóquio foi feita de forma que coincidisse com esta data e de ser em São Vicente. É simbólico”.

O mesmo faz ainda uma análise sobre a importância histórica do liceu como lugar de instrução, de cultura, de educação cívica e desportiva e também como lugar de educação política para, a partir daí, vermos o que podemos fazer com esta herança que recebemos, com este edifício que tem todas as memórias e toda a história projectada para o futuro e virada para cidade do Mindelo”, explica.

O evento termina na próxima quarta-feira e decorre nas instalações da Biblioteca Municipal de São Vicente. São cerca de 26 os conferencistas destacados para os seis painéis. Também será exibido um documentário sobre a educação em Cabo Verde no pós-independência.