Nacional Grupo A: Ultramarina e Onze Unidos de mãos dadas na liderança

13/06/2017 00:36 - Modificado em 13/06/2017 00:36

O Grupo A do Campeonato Nacional é, por esta altura, o único com uma liderança repartida entre duas equipas, com a Ultramarina e o Onze Unidos a vencerem este domingo os seus jogos pelo mesmo resultado 2-0, pelo que repartem a liderança do grupo com 10 pontos mas com vantagem para os de São Nicolau na diferença de golos marcados e sofridos.

A equipa campeã de São Nicolau, a Ultramarina, viajou até à Calheta, interior de Santiago Norte, para defrontar o campeão desta zona desportiva, o AJAC, e venceu por 0-2. Os golos dos “Ultras” foram apontados por Patchik e Leony. Com este resultado, a equipa da Calheta diz adeus à continuidade na prova, relembrando que esta equipa se estreia na prova máxima de clubes no país. Já a formação de São Nicolau segue a sua caminhada rumo às meias-finais.

No outro jogo do grupo, o Onze Unidos recebeu no Municipal do Maio a equipa do Vulcânico do Fogo e conseguiu uma preciosa vitória por 2-0, com os golos do jogo a chegarem nos últimos cinco minutos do desafio, apontados por Ruben e Py de Titoca. Uma vitória que mantém a equipa do Maio na luta pelo apuramento, pois, mesmo no segundo posto, ainda tem muitas hipóteses e caminhos para atingir as meias-finais precisando apenas de uma vitória para tal. Por seu lado, os campeões do Fogo, o “Benfiquinha”, que alinharam desde os 75 minutos de jogo com um elemento a menos no terreno de jogo devido à expulsão de Cadu, vêem o sonho de atingir a próxima fase da competição ir por água baixo, com uma saída prematura que motiva muitos protestos dos foguenses nas redes sociais.

De mãos dadas, assim vai ser até à última jornada quando uma destas equipas seguir em frente neste Campeonato Nacional, com fortes possibilidades de serem as duas a carimbarem o passaporte para as meias-finais também pela via do segundo lugar que, neste momento, pertence à formação do Onze Unidos do Maio.

Na última e derradeira jornada do Grupo A, o AJAC vai receber o Onze Unidos e o Vulcânico vai receber a equipa da Ultramarina.

Classificação pormenorizada quinta jornada:

1- Ultramarina 10 pontos (golos 9:5); 2- Onze Unidos 10 pontos (7:4); 3- Vulcânico 4 pontos (6:9); 4- AJAC 4 pontos (5:9)