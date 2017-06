12/06/2017 08:48 - Modificado em 12/06/2017 08:48

Maria Santos Trigueiro é a nova coordenadora do MpD em São Vicente. Santos Trigueiros que encabeçava a lista A do MpD as eleições regionais do partido, sai vencedora das eleições com 59,81 por cento, face a lista B liderada por Armindo Gomes. Depois da contabilização dos votos, e com a mudança no estatuto interno do MpD, que passou de candidatura nominal para uma lista,a lista fica com 21 dos 35 mandatos na Assembleia Concelhia.

Trigueiros surge assim como a primeira mulher a liderar o partido em São Vicente, em substituição a João Gomes,