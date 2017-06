cinco coisas que os homens sempre reparam em você durante o sexo

Esqueça o incômodo de estrias e celulites. Os homens pouco se importam com esses “defeitinhos” quando está prestes a transar com você. Não é que eles não reparam no nosso corpo, mas o fato é que existem outras coisas que chamam a atenção deles entre quatro paredes. Saiba no que os homens estão de olho durante o sexo e você não imaginava:

Sua iniciativa na hora do sexo é capaz de atrair a atenção do parceiro. Assumir a liderança, se entregar de corpo e alma e adicionar muita emoção pode transformar os momentos de intimidade com seu parceiro.

Os homens são capazes de perceber como o seu corpo se move durante a transa. Portanto, se mostrar flexível e desinibida faz com que eles se sintam bastante envolvidos no ato.

Você pode não acreditar, mas expressões faciais e, especialmente seu olhos, são focos em que os homens reparam durante o sexo. Então, procure transmitir no olhar o que você está sentindo e desejando no momento.

A respiração também conta na hora do sexo e, além de gemidos, o seu parceiro pode se sentir muito mais excitado quando percebe que você está ofegante e sussurrando na cama.

Depilação em dia e lingerie ousada também chamam a atenção do homem na hora H. Não é que ele vá analisar detalhes específicos, mas certamente vai perceber se você estava pensando em sexo quando decidiu se encontrar com ele naquela noite.