Ex-namorado da filha de Whitney Houston detido por violência doméstica

12/06/2017 01:14 - Modificado em 12/06/2017 01:29

Nick Gordon foi detido depois de a atual namorada o ter acusado de violência doméstica. O ex-namorado de Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, ficou sob custódia.

O ex-namorado de Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, está sob custódia da Polícia de Sanford, na Florida, por ter alegadamente agredido a namorada. Nick Gordon foi detido este sábado, dia 10, depois de a namorada ter apresentado queixa.

De acordo com o relatório das autoridades, Nick atingiu Laura Leal, de 26 anos, “na cabeça e na cara com o punho fechado”. As alegadas agressões aconteceram na noite de sexta-feira, dia 9, depois de o casal ter estado num bar a assistir ao jogo de basquetebol entre os Cleveland Cavaliers e os Golden State Warriors.

O episódio decorreu de uma crise de ciúmes de Nick Gordon, acusado ainda de ter enclausurado Laura em casa e de ter impedido qualquer comunicação sua com o exterior

jn.pt