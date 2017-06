Cabo Verde perde frente ao Uganda num jogo em que jogou sob protesto

12/06/2017 01:07 - Modificado em 12/06/2017 01:07

A Selecção Nacional não arrancou da melhor forma o apuramento para o CAN 2019, após o desaire em casa frente aos ugandeses por 0-1, num encontro em que os Tubarões Azuis jogaram sob protesto devido ao adiamento do jogo. E que mais uma vez provou a a Lúcio Antunes que no futebol “ não se deve voltar ao local onde fomos felizes”

Mesmo jogando sob protesto, os Tubarões Azuis entraram no “Shark Stadium Arena” sabendo que uma vitória sobre o Uganda daria a liderança isolada do Grupo L, isto após o empate no sábado no outro jogo do grupo entre o Lesoto e a Tanzânia. Os comandados de Lúcio Antunes vêem de um ciclo muito negativo no que toca a jogos oficias e, neste jogo, não conseguiram afastar a crise.

O único golo do encontro para os ugandeses foi apontado pelo camisola 9, Geffrey Sserunkuma, que assim arranca da melhor forma no Grupo L de apuramento às eliminatórias para o CAN 2019 nos Camarões. Por sua vez, a formação cabo-verdiana não acerta o passo perante o seu público e agora vê-se obrigada a tentar um bom resultado no jogo da segunda jornada agendado para Março de 2018, para defrontar o Lesoto.

Jogos e classificação do Grupo L primeira jornada:

Tanzânia 1-1 Lesoto

Cabo Verde 0-1 Uganda

Classificação:

1- Uganda 3 pontos; 2- Tanzânia 1 ponto; 3- Lesoto 1 ponto; 4- Cabo Verde 0