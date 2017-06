Safende: Obra de reparação de tubo de água condiciona trânsito

12/06/2017 01:02 - Modificado em 12/06/2017 01:02

Há mais de duas semanas que a estrada principal da zona de Safende está parcialmente cortada para reparação de uma avaria num tubo de distribuição de água. A situação tem afectado o trânsito que ficou condicionado, sobretudo nas horas de ponta em que o tráfico é maior. A vedação devido ao buraco feito na estrada também incluiu o passeio, obrigando os transeuntes a caminharem na estrada colocando em risco a própria vida.

O trânsito na rua principal da zona de Safende encontra-se reduzido a uma faixa de rodagem devido aos trabalhos de reparação de uma conduta de água. De acordo com os entrevistados, a obra de reparação arrasta-se há mais de duas semanas gerando indignação no seio dos que por ali se movimentam.

Condutores e transeuntes mostram-se descontentes. Os peões são obrigados a caminharem na estrada enfrentando riscos de acidente. A moradora Samira Mendes diz que todos os dias faz o trajecto para levar o filho à Escola e, com a estrada cortada ao meio, os perigos são maiores.

Ciente do trabalho que está a ser realizado para poder abastecer de água as zonas circundantes, a entrevistada frisa que “já era tempo do trabalho estar pronto e de terem liberado a estrada ou criarem outras alternativas para a segurança das pessoas. É necessário um maior esforço para repor a normalidade da circulação o mais rapidamente possível”.

O motorista Nitó mostra-se igualmente descontente, acrescentando que “já enfrentamos problemas quando a estrada está livre, nestas situações, os riscos só aumentam tanto para os peões como para os motoristas”.