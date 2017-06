Achadinha: moradores satisfeitos com obra de requalificação de estrada

12/06/2017 00:52 - Modificado em 12/06/2017 00:53

Ruas e passeios da zona de Achadinha receberam obras de requalificação, para além da recuperação do tecto da casa de uma família. O Presidente da Câmara Municipal da Praia inaugurou, no passado sábado, dia 10, duas ruas de Ponta Chicharro no bairro de Achadinha Baixo. A obra de requalificação contempla várias zonas. O objectivo, segundo Óscar Santos, é levar maior conforto às populações e requalificar de modo que seja uma cidade mais bonita e agradável. A obra ficou orçada em cerca de cinco mil contos.

O bairro de Achadinha, na cidade da Praia, era um bairro com graves problemas de habitação, estrada e saneamento para além de diferentes problemas sociais, sendo considerado um dos bairros mais problemáticos. Hoje, a zona encontra-se melhor estruturada com melhorias a nível urbanístico que a colocam numa outra posição, graças às intervenções da Câmara Municipal.

Depois da asfaltagem de muitas ruas, a Câmara realizou mais um projecto de calcetamento, desta feita, em mais duas outras ruas. Os moradores de Ponta Chicharro, na zona de Achadinha, estão naturalmente satisfeitos com as obras de restauro da estrada.

Interpelados pelo NN, alguns residentes disseram que a obra de requalificação irá contribuir para melhorar a imagem da zona, logo, dar maior conforto. Os munícipes foram unânimes ao afirmarem que a partir das próximas chuvas não terão problemas de alagamento e lamaceira nas ruas, pois tratava-se de um grande problema.

Os mesmos aproveitaram para pedir melhorias no reforço da sinalização rodoviária e da iluminação pública considerando que dará igualmente maior conforto e segurança.

Lissa manifestou-se satisfeita com as obras de restauro da estrada principal na circunscrição, uma das ruas mais movimentadas de Ponta Chicharro. Maria acredita que a melhoria da imagem também satisfaz os cidadãos dos diversos municípios da capital que frequentam o nosso bairro.

Manu acrescentou que as obras de requalificação das ruas e passeios e também de recuperação do tecto de uma casa “são sinal de que a nossa zona vai-se desenvolvendo aos poucos graças ao trabalho da Câmara Municipal”. Para o taxista Tony, a estrada clamava por uma intervenção, porque havia muita terra e buracos que contribuíam para o congestionamento rodoviário.

O Presidente da CMP, Óscar Santos, considerou que o saneamento básico “é essencial para a qualidade de vida”, sendo a requalificação urbana, uma das prioridades da Câmara uma vez que contribuiu para um maior conforto das populações tornando a cidade cada vez mais bonita e agradável.