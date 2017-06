Um Derby à Derby vence na Brava e adia decisões para a última jornada

A formação do Derby recebeu a equipa do Sporting da Brava e venceu por 2-1 e sonha ainda com uma eventual passagem às meias-finais do Campeonato Nacional por via do segundo lugar, visto que o Sporting da Praia venceu a equipa do Sal-Rei e segue para as meias-finais.

Num jogo em que os derbianos não podiam facilitar, as coisas até começaram mal e sofreram um golo logo aos cinco minutos de jogo por intermédio de Black. O Derby foi à procura da igualdade e teve uma mão cheia de oportunidades para marcar, mas na cara do golo, os avançados do Derby não tiveram o discernimento necessário para tal. Em cima do intervalo, o improvável aconteceu com Guga a marcar de canto directo e fez o empate para a equipa do Mindelo, com Guga a mostrar aos avançados como se faz mas de uma forma mais difícil.

A abrir a segunda parte, Pitú, que já tinha desperdiçado uma clamorosa oportunidade de golo na primeira parte de cabeça, após assistência de Yuran não deu hipóteses ao guarda-redes Danielson da formação bravense, atirando para a remontada no marcador. O Derby continuou o seu jogo de ataque e desperdiçou mais uma mão cheia de oportunidades e o resultado final 2-1, peca por ser pouco para a equipa azul e branca do Mindelo, que assim sonha ainda com uma eventual passagem às meias-finais da competição.

No outro jogo do grupo, a equipa do Sporting da Praia carimbou o apuramento para as meias-finais após a preciosa vitória na Ilha da Boavista por 2-0, frente à lanterna vermelha do grupo, o Sal-Rei.

Classificação do grupo C, 5ª jornada:

1- Sporting da Praia 13 pontos; 2- Sporting da Brava 9 pontos; 3- Derby 7 pontos; 4- Sal-Rei 0.