Mindelense perde no Porto Novo e complica contas do apuramento

12/06/2017 00:32 - Modificado em 12/06/2017 00:32

Os campeões nacionais tropeçaram mais uma vez neste Nacional. Após o empate caseiro frente ao Paulense DC, desta feita o desaire foi fora de portas, no Porto Novo, frente à Académica local por 2-1. Apesar disso, mantém a liderança do grupo, mas complica as contas das meias-finais.

O Mindelense teve no Porto Novo a segunda hipótese de arrumar a questão no grupo e, assim, marcar presença nas meias-finais mas uma derrota adia as decisões para a última jornada. A formação encarnada do Mindelo começou bem o Campeonato Nacional mas as duas últimas jornadas do Grupo B não trouxeram boas lembranças para os comandados de Rui Alberto Leite que viram ir por água baixo cinco pontos que dariam o acesso às meias-finais da prova.

A equipa da Académica do Porto Novo, vice-campeão nacional adiantou-se no marcador em cima do intervalo pelo defesa central Kokita. Na segunda parte, o Mindelense chegou ao empate por intermédio do inevitável Papalélé, mas a Académica com menos um elemento em campo após a expulsão aos 70 minutos de Liedson, teve forças para esboçar uma reacção e chegou ao golo da vitória aos 82 minutos através do médio-centro Tussim.

Com esta vitória, a “Micá” do Porto Novo entra na corrida para o pódio do Grupo B. Já o Mindelense mantém a liderança do Grupo com 10 pontos, agora com apenas 2 pontos a mais do que a Académica que soma 8 pontos. Na última e derradeira jornada, o Mindelense tem viagem marcada para a Ilha do Sal para defrontar o Académico do Aeroporto, enquanto que a “Micá” vai receber no Municipal do Porto Novo os campeões da Zona Norte da Ilha de Santo Antão, o Paulense DC.

No outro jogo do Grupo B, o Académico do Sal foi até Santo Antão vencer a formação do Paulense por 1-3, num jogo que marcou o adeus às duas equipas ao sonho de seguirem para a próxima fase da competição.

Classificação 5ª jornada do Grupo B:

1- Mindelense 10 pontos; 2- Académica Porto Novo 8 pontos; 3- Académico do Sal 6 pontos; 4- Paulense DC 3 pontos.