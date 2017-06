Manecas dos Santos detido em Bissau

9/06/2017 15:32 - Modificado em 9/06/2017 15:43

Este online sabe que Manecas dos Santos , cabo-verdiano , empresário , comandante histórico do PAIGC, foi detido em Bissau . Manecas foi detido por agentes da Policia Judiciária na clinica onde se encontra a fazer tratamentos ,e familiares temem que ele seja levado para um estabelecimento prisional na capital Guine –Bissau . O NN apurou que no inicio da semana Manecas de Santos foi interrogado por agentes da PJ sobre as declarações feitas ao jornal português Diário de Noticias onde este dizia que estava iminente um golpe de estado “Penso que antes disso há um golpe de estado [pausa]. Esta situação está-se a tornar insustentável para a maioria. Ao que apuramos a detenção tem como base estas declarações. E mais , quando na entrevista Manecas explica porque acha que via haver um golpe de estado “ Para dizer a verdade, não acredito que haja um golpe para os militares tomarem o poder. Estamos na iminência de haver um golpe de estado, e eventualmente violento, para tirar o presidente, o primeiro-ministro, e provocar eleições rapidamente. Não creio que os militares façam um golpe para se apoderarem do poder “

Quando questionado se o Presidente da Republica da Guine –Bisau tem consciência disso , respondeu “Deve ter, mas está perfeitamente obcecado pelo poder. Pelo poder e pelo dinheiro, que para ele é complemento essencial do poder. O tipo está a meter a Guiné-Bissau no bolso. Antes de ele ser eleito, eu já tinha dito aos camaradas do partido: esse tipo vai nos criar grandes dores de cabeça. Ele é um traidor. Claro que o presidente sabe disso e não me pode ver nem com molho de tomate.”

Combatente da Liberdade da Pátria, Manuel dos Santos, o Comandante Manecas, está nos dois momentos que ficam para a história da guerra colonial: o assalto ao quartel de Guiledje e a introdução dos mísseis Strella no cenário da luta pela independência. No pós independência, acaba por ficar na Guiné-Bissau, onde chegou a ser Ministro das Finanças e embaixador em Angola