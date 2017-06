Cordas do Sol & Ceuzany actuam no Luxemburgo

9/06/2017 00:33 - Modificado em 9/06/2017 00:45

O grupo musical Cordas do Sol actua este sábado, dia 14, no Luxemburgo, depois de pisar palcos portugueses. A digressão continua durante todo o mês de Junho.

Depois de Portugal, continua a tournée pelo mundo fora. O grupo segue agora para o Luxemburgo. Conforme anunciou o grupo musical santoantoniense na sua página do Faceboock vai, mais uma vez, pisar o palco no Luxemburgo juntamente com a artista Ceuzany que recentemente voltou a reintegrar o grupo.

A artista cabo-verdiana voltou a reintegrar o grupo Cordas do Sol, após quatro anos de carreira a solo. O regresso da “voz excepcional em Cabo Verde”, explica-se com a uma movimentação de apelos por parte dos fãs e amigos, tanto da Ceuzany como do Cordas do Sol que constantemente reclamavam da saudade e curiosidade de a rever de volta ou juntamente com eles no mesmo palco.

A digressão tem sido um pouco por todas as ilhas do país e na diáspora. Ainda no mês de Junho, terá espectáculos agendados na Holanda e Suíça nos dias 10, 17 e 24.