Campeonato Nacional: Jogos da 5ª jornada agendados para domingo

9/06/2017 00:14 - Modificado em 9/06/2017 00:14

O Campeonato Nacional de Futebol caminha para as duas últimas jornadas da fase de grupos e, com o jogo da Selecção Nacional agendado para sábado, os jogos do Campeonato Nacional foram transferidos todos para domingo.

Face ao jogo deste sábado da Selecção de Cabo Verde frente ao Uganda, no Estádio Nacional, referente à primeira jornada do Grupo L de apuramento às eliminatórias do CAN 2019 nos Camarões, a FCF decidiu adiar os jogos para domingo, 11 de Junho.

Os jogos da quinta jornada serão decisivos para algumas equipas nos vários capítulos. No que toca à presença nas meias-finais ainda nada está decidido mas, nesta jornada, algumas equipas podem, desde já, arrumar esta questão se no domingo conseguirem levar de vencidos os seus adversários.

Jogos e horários da 5ª jornada:

Grupo A 16:00: AJAC Calheta x Ultramarina e Onze Unidos x Vulcânico

Grupo B 16:00: Paulense DC x Académico do Sal e Académica PN x CS Mindelense

Grupo C 16:00: Derby x Sporting da Brava e Sal Rei x Sporting da Praia