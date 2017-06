Olavo Correia : “ não haverá aumento de impostos para pagar a dívida de 12 milhões de contos dos TACV “

9/06/2017 00:11 - Modificado em 9/06/2017 00:11

A TACV continua a ser uma dor de cabeça para o governo , mesmo numa fase que em que a doença está identificada e remédio já foi ministrado . O receio é que o governo faça parte do remedio e que venha no futuro ter novas dores de cabeça . Para evitar isso o ministro das finanças Olavo Correia garantiu que o Estado não tem interesse em participar no capital da TACV Internacional, o que segundo várias analistas é uma medida acertada a juntar-se a ideia de alienar parte substancial do 49% que detêm na Binter Cabo Verde que fará as operações domésticas . O ministro deu outra boa noticia : “não haverá aumento de impostos para pagar a dívida de 12 milhões de contos dos TACV, cerca de 9 a 10% do PIB nacional”.

Quanto à ajuda orçamental por parte do Banco Mundial que tinha sido suspensa até que o governo apresentasse um plano de reestruturação da empresa, a situação mantém-se idêntica. “O Banco Mundial consideraria retomar as discussões sobre o apoio orçamental uma vez encontrada uma solução adequada para as operações internacionais dos TACV, assim como a disponibilização de um plano para a resolução da dívida