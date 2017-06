Suspensão do voo Paris / São Vicente / Praia sem esclarecimento da TACV gera confusão

9/06/2017 00:10 - Modificado em 9/06/2017 00:10

O NN apurou que o único voo directo internacional para São Vicente que foi suspenso foi o que liga Paris / Praia / São Vicente. Apenas este voo aparece suspenso , Os outros voos internacionais para São Vicente não foram suspensos . As 14 horas de ontem o NN fez a simulação da compra de um passagem para o dia 11 de Junho São Vicente / Lisboa no site do TACV e outros sites, como o EDREAMS, e esses voos não foram suspensos .

Sabemos que a TACV suspendeu o voo Paris / Praia / São Vicente por este ser “deficitário e colocou o avião a reforçar a linha Boston / Praia que é rentável e assim passa a ter dois aviões disponíveis. Também apuramos que a companhia está a realizar um estudo sobre a linha Paris / Praia / São Vicente , mas até a conclusão do estudo a linha foi suspensa . Mas antes desta noticia avançada pelo NN esclarecer o que se estava a passar a confusaõ estava lançada nas resdes sociais a partir de um post do ex-deputado do PAICV por São Vicente , Alexandre Novais que escreveu “Acaba de me ser confirmado por alguém de direito e directamente implicado no sector, de que os TACV suspenderam este dia absolutamente todos os voos internacionais directos que tinham para São Vicente. Ou seja de agora em diante, os Mindelenses e demais crioulos desta Região, que começavam a se habituar a viajar directamente para o estrangeiro terão novamente que se submeter aos custos e gastos de uma paragem na Praia que para muitos representa um verdadeiro calvário, físico e financeiro” Embora a TACV ainda não veio explicar o que aconteceu e nem informar sobre a suspensaão do Paris / Praia / São Vicente está confirmado que , por enqaunto apenas essa linha foi suspensa . Mas nas redes socias a confusão esta lançada : um internauta na Holanda que disse que recebeu esta notícia numa agência da TACV naquele país. “Estive a procurar uma passagem directa para o festival e disseram-me para esperar pela Binter e os planos de voo para São Vicente”. Outra confusão : Então não sei como fazer, porque tenho um voo marcado para Julho de ida e volta”,. E não vamos transcrever as posições regionalistas que consideram um “ ataque a São Vicente e o reforço do centralismo da Praia”. Assim pensava-se que a comunicação era um problema apenas do governo , mas tudo indica que é também das empresas tuteladas pelo governo.