5ª Edição do Kaval Fresk Feastival: Aposta na internacionalização

9/06/2017 00:08 - Modificado em 9/06/2017 00:08

O Mar Eventos anuncia a 5ª Edição do Feastival Kavala Fresk que vai acontecer no próximo dia 8 de Julho, no espaço tradicional da Rua de Praia, no Mindelo. A internacionalização do feastival é a aposta desta edição. “Este ano, vamos trabalhar na sua internacionalização. Vamos dar a conhecer a cavala lá fora”, explica Josina Freitas, do Mar Eventos.

O peixe é um elemento importante da nossa economia, como considera Josina. Com a cavala a ter um papel simbólico na sociedade e sendo a “rainha do feastival” o objectivo passa por “promover e colaborar na promoção do destino turístico que é São Vicente e Cabo Verde”.

A internacionalização, como explica, não é levar a cavala para fora mas trazer pessoas para o feastival. “Com muito esforço, mas podemos anunciar com toda a certeza que vamos ter quatro continentes representados”. Um chefe da China, que vai ministrar um workshop com a sua equipa, um de Portugal e outro dos Estados Unidos da América, que se vão juntar aos chefes nacionais.

Estes chefes vão juntar-se num showcooking (espectáculo de cozinhar) onde, com a mesma base, a cavala, irão demonstrar formas de preparação diferente de acordo com a cultura de cada um.

Para as crianças, no dia do festival, vão trabalhar com crianças.

A associar ao festival, vai ser promovida uma exposição de carros vintage, carros clássicos que vão contar a história da ilha de São Vicente.

“Acerca do número de pessoas, esperamos que venham todos. A média dos anos anteriores tem vindo a crescer. Temos uma equipa de topógrafos e no último ano, a média foi de 40 mil pessoas, durante catorze horas, numa ilha com cerca de oitenta mil habitantes”.

A edilidade da ilha associa-se a este evento. “Bonitas ideias, por isso, a CMSV abraça projectos do tipo que darão continuidade à nossa história e virão enriquecer este povo e esta ilha. O evento Kavala Fresk é mais um desses exemplos e a CMSV aposta em eventos. É um projecto forte e que já contamos dentro da nossa agenda cultural porque faz parte da cultura sãovicentina”, enaltece o Presidente da CMSV, Augusto Neves.

Protocolos

A Mar Eventos assinou no acto de lançamento do feastival protocolos com vista não só à internacionalização do evento, mas também para ter mais conhecimento sobre o impacte do feastival na economia mindelense.

O Mar Eventos assinou um protocolo com a agência Fly. Temos acompanhado o percurso, é um produto que ganhou a sua maturidade e queremos entrar com a proposta de um programa de atracção de pessoas das outras ilhas. Criamos um programa turístico chamado ‘melodia’ composto por viagem área, alojamento, refeição, melodia e seguro de viagem, na perspectiva”. E, como sublinha a representante da Fly, este programa visa entrar depois no capítulo da internacionalização para a captação de turistas para São Vicente.

Com a PD Consulting, a Mar Eventos manifestou a intenção de conhecer o impacte real do feastival na economia local. E a PD Consulting vai prover dados para conhecer esta realidade. “Disponibilizamo-nos para fazer este trabalho não só do ponto vista simbólico e turístico, mas também do ponto de vista económico e de geração de rendimentos. Vamos ter uma equipa especializada antes, durante e depois do feastival, que vai medir indicadores relevantes que serão entregues à organização”.

A CV Móvel é outra parceira do feastival desde o início e prolongou a cooperação por mais três anos. “A CV Móvel acredita no projecto porque estamos a falar com pessoas sérias e criativas. É um evento que cresce todos os anos não só em dimensão mas, sobretudo, em qualidade e na adesão das pessoas.