Dario: “O Mindelnses vem trabalhando com muita humildade e respeito pelos adversários”

9/06/2017 00:02 - Modificado em 9/06/2017 00:02

O CS Mindelense segue na liderança do Grupo B com 10 pontos e desperdiçou a primeira oportunidade em casa, frente ao Paulense DC, de garantir o apuramento para as meias-finais. Desta feita, os Leões do Mindelo têm uma deslocação difícil para o Porto Novo onde vão defrontar a Académica local, adversário que Dario conhece bem e espera muitas dificuldades, mas garante um Mindelense forte e a lutar pelo objectivo.

O jogador santoantoniense deu nas vistas na época transacta no Nacional e frente ao Mindelense teve boas prestações que o levaram a mudar de ares e envergar agora a camisola dos Leões da rua de Praia. Na sua primeira experiência em São Vicente, o jogador natural de Janela tem sido um dos preferidos de Rui Alberto Leite no meio campo da sua equipa.

Sobre o jogo com o Paulense DC, uma equipa que conhece muito bem e por onde já passou, aponta que “faltou-nos um pouco de atitude na primeira parte do jogo, porque a equipa entrou um pouco relaxada mas, na segunda parte, entrámos determinados para fazermos o resultado que queríamos. Infelizmente, não conseguimos mais por mérito do Paulense que é, sem dúvida, uma grande equipa”.

O jogo frente à Académica é o próximo que se segue e para Dario, a “Micá” é um conjunto muito organizado desde a direcção, passando pela equipa técnica até ao plantel e, para ele, o colectivo é o mais forte da equipa do Porto Novo. O Mindelense venceu a final do Nacional da época passada no Porto Novo onde ainda militava o médio agora ao serviço dos Leões de São Vicente. No entanto, a seu ver, a final da época passada em nada vai influenciar os jogadores para este jogo até porque “nesta época a maioria dos jogadores são novos no clube, por isso, acho que a conquista da época passada não vai fazer diferença alguma”.

“São duas grandes equipas que se conhecem muito bem e sabendo que para a Académica só um triunfo lhe agrada, de certeza irão mais fortes, mas estamos centrados nas dificuldades que vamos encontrar no Porto Novo”, sublinha o jogador.

O camisola 25 dos Leões da rua de Praia não tem dúvidas em atribuir a pressão deste jogo para o lado da “Micá” que depende unicamente da vitória para ainda sonhar em seguir em frente. “Acho que a pressão está mais do lado da Académica porque lhe interessa somente a vitória, mas nós vamos tentar impor o nosso jogo de acordo com o que temos vindo a trabalhar durante a semana”, sublinha o médio centro encarnado.

Com duas viagens nas duas últimas jornadas, o Mindelense vai tentar buscar o passaporte para as meias-finais, primeiro no Porto Novo e, depois, na ilha do Sal. Por isso, Dario aponta que “a equipa vem trabalhando e pensando jogo a jogo e com muita humildade e respeito pelos adversários que vamos encontrando”.

“A preparação para este jogo é igual à de todos os jogos, com bastante alegria, muita seriedade e vontade de vencer os jogos”, concluiu o jogador dos Leões.