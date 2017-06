TACV : O único voo internacional suspenso foi o voo Paris / Praia / São Vicente

O NN apurou que o único voo directo internacional para São Vicente que foi suspenso foi o que liga Paris / Praia / São Vicente. Apenas este voo aparece suspenso , Os outros voos internacionais para São Vicente não foram suspensos . As 14 horas o NN fez a simulação da compra de um passagem para o dia 11 de Junho São Vicente / Lisboa no site do TACV e outros sites como o EDREAMS e esses voos não foram suspensos .

Sabemos que a TACV suspendeu o voo Paris / Praia / São Vicente por este ser “deficitário e colocou o avião a reforçar a linha Boston / Praia que é rentável e assim passa a ter dois aviões disponíveis. Também apuramos que a companhia está a realizar um estudo sobre a linha Paris / Praia / São Vicente , mas até a conclusão do estudo a linha foi suspensa

Em atualização